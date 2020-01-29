У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи
Укрінформ
У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.
Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.
"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - йдеться у дописі.
Попередня зустріч ТКГ відбулася 16 січня цього року.
За словами спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, основною темою дискусій Робочої групи з питань безпеки було визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів.