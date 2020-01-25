Кулеба: Ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в питанні досягнення Україною перспектив членства в ЄС не вважає Угорщину країною, яка блокує цей процес.

Про це Кулеба сказав в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

«Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України. Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО. Але в ЄС Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І в принципі нічого не блокує. І в нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємося вирішувати проблеми. Але я не бачу і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України», – сказав Кулеба.

Він визнав, що серед держав-членів ЄС є ті, «хто більш скептично налаштований, є ті, хто більш оптимістично» щодо членства України в ЄС.

«Збалансовуючи їх інтереси, формується і позиція ЄС. Але я не знаю жодної країни ЄС, яка виступала би проти того, щоб Україна максимально наблизилася до ЄС і стала невід’ємною частиною широкого європейського простору», – додав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення в Україні Закону "Про освіту".

Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

Будапешт блокував засідання комісії Україна – НАТО на вищому рівні і заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.

16 січня Кулеба заявив, що Україна із оптимізмом дивиться у майбутнє відносин з Угорщиною і розраховує на досягнення компромісів задля врегулювання ситуації з урахуванням інтересів обох країн.