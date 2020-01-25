Кулеба запевнив, що в Україні немає "сліпого ксероксу" норм ЄС

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні діє розумний алгоритм ефективного впровадження норм Європейського Союзу з огляду на інтереси держави.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" у суботу, 25 січня.

"Уряд чітко поставив перед собою задачу, ціль в програмі діяльності – досягнути відповідності економічним критеріям членства в ЄС. У нас в Україні працює не «сліпий ксерокс» для копіювання норм ЄС. Але треба розуміти одну просту річ. У нас не «ксерокс», де ми сліпо копіюємо. У нас є розумний алгоритм, де ми ефективно впроваджуємо норми і ділимо їх, за порадою одних українських експертів, на три групи: вигідні норми, нейтральні і невигідні", - сказав Кулеба.

Він додав, що спочатку в Україні адаптовують такі норми ЄС, які найбільш вигідні для держави, потім нейтральні і наостанок залишають те, що наразі з якихось економічних причин є невигідним: "Це нормальна логіка будь-якої держави, яка керується своїми інтересами".

"ЄС не є благодійною організацією. А інтеграція до ЄС і політика ЄС щодо держав, які намагаються інтегруватися – все це ґрунтується на чітких інтересах. І саме в збалансуванні цих інтересів, у пошуку компромісів і отримується правильний результат. І безумовно, що інтерес України №1 у цьому напрямі – це членство в ЄС. Але прийти ми туди маємо, чітко захищаючи свої національні інтереси і таким чином, щоб і самим бути сильними, і зробити ЄС сильнішим завдяки нашому членству", - наголосив урядовець.

Крім того, Кулеба зауважив, що євроінтеграція не просто не ставиться під сумнів в Україні, а її в принципі неможливо поставити під сумнів, тому що 64% українців підтримують саме європейський, євроінтеграційний розвиток держави.

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня, під час виступу в Українському домі в Давосі глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився щодо політики гармонізації власного законодавства з ЄС і створення вигідних для України правил гри. "Ці слова можуть бути не популярними в Європарламенті або деінде, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", - зазначив депутат.

Ця заява Арахамії викликала дискусію у ЗМІ, соціальних мережах і серед опозиційних політиків з приводу нібито відмови України від євроінтеграції.

Пізніше Арахамія у повідомленні в Facebook уточнив, що виступає за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами, але при цьому Україна повинна відстоювати свої інтереси, інтегруючись у Європейський Союз.

"Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. Водночас інтереси України повинні бути пріоритетом номер один для української влади. Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само й Україна повинна відстоювати свої, інтегруючись у Європейський Союз. Все інше - lost in translation", - зазначив він.

Зі свого боку, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна не відмовиться від євроінтеграції. "Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним", - запевнив віцепрем'єр.

Як відомо, 64% опитаних українців вважають вступ до Європейського Союзу головним інтеграційним напрямом України, а більше 50% підтримують вступ до НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки для держави. Про це свідчать дані - вступ до загальнонаціонального дослідження щодо 101-ї річниці Соборності України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та презентованого 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.