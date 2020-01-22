Україні слід тимчасово відмовитися від гармонізації законодавства із ЄС - Арахамія

Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

Про це під час виступу в Українському домі у Давосі заявив глава депутатської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої “гармонізації законодавства”. Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами”, - сказав Арахамія.

На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, й “заради використання наших відмінностей приходитимуть інвестори”. “Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися”, - зазначив депутат.

Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри й використання “конкурентної переваги”. “Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують”, - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський та представники делегації України у середу, 22 січня, беруть участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.