Україна може застосувати англійське право до комерційних позовів - Арахамія

“Ми роздумуємо над тим, аби, як у Казахстані, застосувати правила міжнародного арбітражу, щоб дати змогу британському суду мати верховенство й реальну силу у комерційних позовах”, - сказав Арахамія.

Він наголосив, що для інвесторів це стало б “чудовим сигналом”. “Британська правова система - всесвітньо відомий бренд, тож нам треба створювати такі бренди для розбудови довіри інвесторів й привернення їх інтересу”, - зауважив Арахамія.

Як повідомлялося, минулого року у Казахстані розпочав роботу новий комерційний суд, всі судді та адвокати у якому представляють Велику Британію та проводять засідання у Казахстані п’ять разів на рік.