Голова ФДМУ розповів у Давосі про єдині "правила гри" для всіх інвесторів

За допомогою приватизації можна збільшити інвестиції в Україну. Нині уряд працює над тим, щоб зробити приватизацію держпідприємств однаковою для всіх.

Про це заявив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко під час панельної дискусії в Давосі "Невикористаний потенціал: Україна як черговий промисловий центр Європи", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо над платформою, в якій є усі документи, а також вказано місце розташування підприємств, які виставляють на приватизацію. Ми робимо одну програму для усіх інвесторів, що дає змогу проходити приватизацію однаково для всіх", - сказав Сенниченко.

За його словами, під приватизацію підпадають, зокрема, хімпідприємства, енергопідприємства, машинобудування. Він наголосив на відкритості та прозорості процесу приватизації, щоб українські та іноземні інвестори могли бачити, що насправді виставляється на аукціони.

І зазначив, що ряд іноземних компаній зацікавлені взяти участь у великій приватизації в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму. Україну представляє Президент Володимир Зеленський, який прибув до Швейцарії 22 січня.