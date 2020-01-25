Помпео потрапив у скандал після запитань про Україну

Державний секретар США Майкл Помпео потрапив у черговий скандал після того, як дав інтерв'ю радіо NPR та накричав на ведучу, яка стверджує, що він розлютився через запитання про Україну й посла Марі Йованович.

Про це ведуча Мері Луїза Келлі розповіла в одній із програм NPR після інциденту.

"Мене (після запису інтерв'ю – ред.) відвели до приватної вітальні держсекретаря, де він уже чекав на мене й почав кричати приблизно стільки ж часу, скільки зайняло саме інтерв'ю. Він був нерадий, що його запитували про Україну", - розповіла журналістка на шоу Арі Шапіро на своїй же радіостанції.

За її словами, Помпео запитав: "Ви думаєте, що американці дбають про Україну?". Крім того, він попросив показати Келлі Україну на карті, попросивши помічників принести йому карту без написів.

"Я вказала на Україну. Він відклав карту", - зазначила журналіста. Після цього, за її словами, Помпео сказав, що "люди почують про це".

Під час інтерв'ю, стенограму якого оприлюднило і радіо NPR, і Державний департамент США, держсекретар Помпео зазначив у розмові, що погоджувався на неї лише задля питань щодо Ірану. Втім, попри натиск ведучої, глава Держдепартаменту відповів на кілька запитань щодо України.

Зокрема, він підкреслив, що пишається тим, що адміністрація Трампа зробила для України.

"Нинішня адміністрація забезпечила українцям можливість захищатися. Президент Обама надавав сухпайки. Ми надали ракети Javelin. Попередня адміністрація нічого не зробила, щоб знищити корупцію в Україні. Ми над цим працюємо. Ми продовжимо це робити", - зазначив Помпео.

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Крім того, журналістка почала розпитувати про те, чи став він на захист посла Марі Йованович, коли президент Трамп вимагав її звільнення.

"Я ставав на захист кожного представника Державного департаменту. Ми створили чудову команду. Колектив, який працює тут, робить дивовижну роботу по всьому світу... Я захищав кожну окрему людину в цій команді", - підкреслив Помпео.

Коли журналістка почала поглиблюватися в запитання щодо Йованович, держсекретар США завершив інтерв'ю.