Помпео пояснив, чому Україна важлива для США

Сполучені Штати підтримують Україну, оскільки пам'ятають про свої зобов'язання за Будапештським меморандумом, дбають про розвиток демократії в Європі, вважають Україну великим партнером та мають ряд інших важливих інтересів.

Про це заявив Державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю інформагентству Bloomberg, стенограму якого оприлюднив у середу Державний департамент США.

"Україна перебуває на кордоні між демократією й тиранією у східній частині Європи", - пояснив глава американської дипломатії у відповідь на запитання, чому політика США на українському напрямі має значення для пересічного американця.

"Це нація, яка відмовилася від своєї ядерної зброї наприкінці холодної війни, і Америка взяла на себе зобов’язання, які означали, що ми допоможемо їм (українцям – ред.) у цілому ряді речей, щоб вони могли залишатися суверенною нацією в безпеці", - продовжив глава Держдепартаменту.

Крім того, він підкреслив, що Сполучені Штати "дбають про демократію" скрізь у світі.

"Вони (Українська держава – ред.) є великим торговельним партнером для США. Америка має низку інтересів в контексті України, і я думаю, що рівень ресурсів, які ми виділили на цьому напрямі, відображає рівень нашої зацікавленості", - додав державний секретар США.

Він також зазначив, що американська політика щодо України засновується "на фундаментальних принципах зменшення залишків корупції та допомоги українському народові в посиленні демократії, яка перебуває під загрозою з боку РФ".

Крім того, Помпео зауважив, що збирається ближчим часом здійснити візит до Києва, який він відклав на початку місяця у зв'язку із загостренням на Близькому Сході.