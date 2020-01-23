Помпео пояснив, чому Україна важлива для США

Помпео пояснив, чому Україна важлива для США

Укрінформ
Сполучені Штати підтримують Україну, оскільки пам'ятають про свої зобов'язання за Будапештським меморандумом, дбають про розвиток демократії в Європі, вважають Україну великим партнером та мають ряд інших важливих інтересів.

Про це заявив Державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю інформагентству Bloomberg, стенограму якого оприлюднив у середу Державний департамент США.

"Україна перебуває на кордоні між демократією й тиранією у східній частині Європи", - пояснив глава американської дипломатії у відповідь на запитання, чому політика США на українському напрямі має значення для пересічного американця.

"Це нація, яка відмовилася від своєї ядерної зброї наприкінці холодної війни, і Америка взяла на себе зобов’язання, які означали, що ми допоможемо їм (українцям – ред.) у цілому ряді речей, щоб вони могли залишатися суверенною нацією в безпеці", - продовжив глава Держдепартаменту.

Крім того, він підкреслив, що Сполучені Штати "дбають про демократію" скрізь у світі.

"Вони (Українська держава – ред.) є великим торговельним партнером для США. Америка має низку інтересів в контексті України, і я думаю, що рівень ресурсів, які ми виділили на цьому напрямі, відображає рівень нашої зацікавленості", - додав державний секретар США.

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Він також зазначив, що американська політика щодо України засновується "на фундаментальних принципах зменшення залишків корупції та допомоги українському народові в посиленні демократії, яка перебуває під загрозою з боку РФ".

Крім того, Помпео зауважив, що збирається ближчим часом здійснити візит до Києва, який він відклав на початку місяця у зв'язку із загостренням на Близькому Сході.

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