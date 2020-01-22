Штати ввели санкції проти 15-ти літаків Венесуели

Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти півтора десятка літаків Венесуели, які перебувають у власності підконтрольній режиму Мадуро державній нафтовій компанії.

Про це заявив у вівторок державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати 21 січня ввели санкції проти 15-ти літаків державної нафтової компанії Венесуели "Petroleos de Venezuela" (PDVSA). Деякі з цих авіалайнерів були задіяні для того, щоби завадити військовим польотам США у повітряному просторі Карибського басейну або використовувалися для перевезення високопоставлених членів незаконного режиму Мадуро", - зазначається в заяві.

Як наслідок, ці літаки не можуть фрахтуватися американськими компаніями, з ними не можуть укладатися договори, проводитися заправка, обслуговування або операції з купівлі-продажу, якщо не буде надано окремий дозвіл.

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При цьому, глава Держдепартаменту підтвердив підтримку венесуельскому народу, який протистоїть диктаторському тиску режиму Мадуро та докладає зусиль щодо "мирного відновлення демократії, економічної стабільності й верховенства права у Венесуелі".