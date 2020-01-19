Мадуро вже готовий переглянути відносини зі Штатами
Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.
"Якщо буде повага між урядами, якщо буде діалог, обмін правдивою інформацією, будьте впевнені, ми зможемо побудувати новий тип відносин", — заявив Мадуро.
На його думку, шанобливі стосунки йдуть на користь обом сторонам.
"Ситуація конфронтації — йде всім на шкоду. Така формула", — сказав Мадуро.
Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.
Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.