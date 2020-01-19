Мадуро вже готовий переглянути відносини зі Штатами

Мадуро вже готовий переглянути відносини зі Штатами

Укрінформ
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про можливість перегляду відносин зі США за умови взаємної поваги між урядами країн.

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо буде повага між урядами, якщо буде діалог, обмін правдивою інформацією, будьте впевнені, ми зможемо побудувати новий тип відносин", — заявив Мадуро.

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На його думку, шанобливі стосунки йдуть на користь обом сторонам.

"Ситуація конфронтації — йде всім на шкоду. Така формула", — сказав Мадуро.

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Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.

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