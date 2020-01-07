Штати запровадять ще більше санкцій проти Венесуели

США готують додаткові санкції проти Венесуели у зв’язку з політичною кризою, що знову загострилася в країні.

Про це пише Інтерфакс.

"Мова йде про додаткові санкції проти фізосіб, про додаткові економічні санкції", - сказав у понеділок на брифінгу у Вашингтоні спецпосланець по Венесуелі Еліот Абрамс.

Абрамс пояснив, що у Вашингтоні вважають за необхідне поєднувати "позитивні та негативні" заходи, щоб домогтися відходу від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Серед "позитивних" заходів він назвав збір коштів для підтримки венесуельської опозиції.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько пів сотні держав, серед яких і США, визнали його на посаді.

Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.