У Венесуелі суперник Гуайдо оголосив себе спікером, опозиція каже про переворот
Про це повідомляє BBC.
"Венесуельському опозиційному діячеві Хуану Гуайдо було відмовлено у вході до будівлі Національних зборів у день виборів голови законодавчого органу", - йдеться у повідомленні.
Опозиційний політик-дисидент Луїс Парра, суперник Хуана Гуайдо, оголосив себе новим спікером парламенту, такий крок опозиція назвала "парламентським переворотом".
Опозиція також заявила, що Парра склав присягу без процедури голосування та належного кворуму. Перед голосуванням Гуайдо звинуватив владу Венесуели у спробі унеможливити його переобрання на посаду спікера парламенту шляхом підкупу та залякування членів зборів.
Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на посаді.
Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою війська та силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Москва, Китай та Куба.
Фото: Jorge Sanz / Pacific Press