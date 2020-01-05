У Венесуелі суперник Гуайдо оголосив себе спікером, опозиція каже про переворот

У Венесуелі провідному опозиційному діячеві Хуану Гуайдо було відмовлено у вході до будівлі Національних зборів у день виборів голови парламенту, внаслідок чого його не переобрали на цю посаду.

Про це повідомляє BBC.

"Венесуельському опозиційному діячеві Хуану Гуайдо було відмовлено у вході до будівлі Національних зборів у день виборів голови законодавчого органу", - йдеться у повідомленні.

Опозиційний політик-дисидент Луїс Парра, суперник Хуана Гуайдо, оголосив себе новим спікером парламенту, такий крок опозиція назвала "парламентським переворотом".

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Опозиція також заявила, що Парра склав присягу без процедури голосування та належного кворуму. Перед голосуванням Гуайдо звинуватив владу Венесуели у спробі унеможливити його переобрання на посаду спікера парламенту шляхом підкупу та залякування членів зборів.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на посаді.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою війська та силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Москва, Китай та Куба.

Фото: Jorge Sanz / Pacific Press