Україна долучилася до санкцій ЄС проти Венесуели

Україна приєдналася до санкцій, які Євросоюз застосував проти посадових осіб у Венесуелі за системні порушення прав людини та утиски демократичних свобод.

Відповідна інформація є у декларації Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Документ нагадує, що 11 листопада Європейська Рада ухвалила рішення (СЗБП – спільна зовнішня та безпекова політика) щодо обмежувальних заходів з огляду на ситуацію у Венесуелі. Європейська Рада вирішила, що обмежувальні заходи мають бути продовжені на подальший період у 12 місяців, до 14 листопада 2020 року, та доповнила розділ з обґрунтування санкцій іменами ще 8 осіб.

«Країни-кандидати Північна Македонія та Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Республіка Молдова, Вірменія і Грузія підтримали це рішення. Вони забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Європейської Ради», - йдеться у декларації Високого представника ЄС.

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У документі зазначається, що Євросоюз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.

Як повідомлялося, у Венесуелі триває конституційна й економічна криза. На тлі цих подій голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни й прийняв присягу. Він заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.