Мадуро заявив, що венесуельці масово переходять з католицизму в євангелізм

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що громадяни країни масово переходять з католицької церкви в євангелізм.

Про це він повідомив під час зустрічі з главами муніципалітетів, трансляція якої була опублікована в Twitter.

"Хочу розповісти вам, дорогий тато Франциск, про те, що народ Венесуели відмовляється від католицизму. Майже 40% громадян оголосили себе євангельськими християнами, а до цього було 3%", − підкреслив Мадуро.

#EnVivo | Reunión con Alcaldesas y Alcaldes Bolivarianos para evaluar integralmente los procesos de gestión municipal y local. #BienestarParaElPueblohttps://t.co/MZi97YX3lX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 17, 2020

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На думку венесуельського лідера, це явище зумовлене політичною активністю єпископів католицької церкви, які фактично використовують Венесуельську єпископську конференцію як політичну партію.

Нагадаємо: політична криза в Венесуелі триває понад рік. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, був обраний тимчасовим президентом країни. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнала його на цій посаді.

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Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур. Визнають його легітимність, зокрема, Росія, Китай і Куба.