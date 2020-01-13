США посилили санкції проти режиму Венесуели

Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти семи представників парламенту Венесуели, які досі перебувають на стороні колишнього лідера Ніколаса Мадуро.

Про це офіційно заявив у понеділок міністр фінансів США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Міністерство фінансів ввело санкції проти семи корумпованих чиновників Національної Асамблеї, які за розпорядженням Мадуро намагалися заблокувати демократичний процес у Венесуелі", - наголосив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

При цьому він зауважив, що санкції проти прибічників режиму можуть бути скасовані, якщо вони стануть на бік народу Венесуели та Хуана Гуайдо як законного лідера країни.

Як повідомлялося раніше, 5 січня сили безпеки, підконтрольні Ніколасу Мадуро, завадили Хуану Гуайдо, а також близько 100 парламентаріям від опозиції увійти до Федерального палацу правосуддя. Офіційний Вашингтон у цьому контексті заявив, що невелика група депутатів-прибічників Мадуро "намагалася перешкодити конституційному процесу" і натомість провела фейкові вибори, не маючи кворуму.

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Нагадаємо, політична криза у Венесуелі триває понад рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, був обраний тимчасовим президентом країни. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його на цій посаді.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Росія, Китай і Куба.