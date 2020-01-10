Сполучені штати призупинили чартерні рейси на Кубу для зниження доходів від туризму на острові.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

За його словами, буде дозволено літати тільки в міжнародний аеропорт Гавани.

«Цей захід ще більше обмежить збагачення кубинського режиму, який використовує ці кошти для фінансування триваючих репресій проти кубинського народу і його безсовісноъ підтримки диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі»,— йдеться в заяві.

Рішення стосуэться дев'яти кубинських аеропортів, які приймають рейси з США.

У авіакомпаній буде 60 днів, щоб поступово скасувати рейси на Кубу. Також Вашингтон планує ввести обмеження на кількість рейсів.