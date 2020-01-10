Штати призупинили чартерні рейси на Кубу
Укрінформ
Сполучені штати призупинили чартерні рейси на Кубу для зниження доходів від туризму на острові.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.
За його словами, буде дозволено літати тільки в міжнародний аеропорт Гавани.
«Цей захід ще більше обмежить збагачення кубинського режиму, який використовує ці кошти для фінансування триваючих репресій проти кубинського народу і його безсовісноъ підтримки диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі»,— йдеться в заяві.
Рішення стосуэться дев'яти кубинських аеропортів, які приймають рейси з США.
У авіакомпаній буде 60 днів, щоб поступово скасувати рейси на Кубу. Також Вашингтон планує ввести обмеження на кількість рейсів.