Помпео підтвердив наявність "конкретної інформації" про загрозу з боку Сулеймані

Державний секретар Майк Помпео вкотре заявив, що США володіли "конкретною інформацією про неминучу загрозу" з боку іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це він сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У нас була конкретна інформація про неминучу загрозу. І серед цих загроз були атаки на посольства США", - заявив Помпео.

Водночас, за його словами, точна дата атаки відома не була. "Але було цілком зрозуміло: сам Касем Сулеймані задумував широкомасштабну атаку проти американських інтересів, і ці атаки були неминучі", - додав він.

Він також зазначив, що "не сумнівається", що Іран мав намір вбити американців, і сказав, що санкції, запроваджені проти Ірану сьогодні, є відповідною реакцією.

"Президент сказав, що ми не хочемо війни. Ми хочемо, щоб Іран поводився як нормальна нація", - додав він.

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Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

У ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару про двох військових базах в Іраку, де перебували військовослужбовців США та інших країн міжнародної антитерористичної коаліції.