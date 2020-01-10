Уряд Іраку попросив Вашингтон розробити план виведення військових із країни

Тимчасовий голова уряду Іраку Адель Абдул Магді у телефонній розмові з державним секретарем США Майком Помпео попросив його направити офіційну делегацію до Багдада для вироблення плану виведення американських військових з країни.

Про це пише Washington Post.

"У телефонній розмові з державним секретарем Майком Помпео, голова уряду Іраку Адель Абдул Магді попросив США направити делегацію в Ірак для обговорення механізму виведення американських військових з країни", - повідомили в уряді Іраку.

Голова уряду Іраку підкреслив, що виведення американських військ - єдиний шлях до деескалації напруги в регіоні. Він попросив Помпео направити представників до Іраку, щоб обговорити механізм виконання рішення парламенту Іраку щодо безпечного виведення американських збройних сил з Іраку.

Згідно із заявою уряду, Абдул Магді також висловив своєму візаві заперечення щодо польотів американських літаків у повітряному просторі Іраку без згоди на те іракського уряду.

На сьогодні близько 5000 американських військових розміщуються в Іраку в рамках операцій глобальної коаліції під керівництвом США, створеної у 2014 році для боротьби з терористичною групою "Ісламська держава".

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Як повідомлялося, 31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

У ніч на 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

За наслідками цих подій, парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.