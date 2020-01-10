Білий дім розкритикував резолюцію щодо обмеження військових повноважень Трампа
Про це повідомляє Voice of America.
"Ця резолюція Палати представників намагається підірвати здатність Збройних сил США запобігати терористичній діяльності Ірану та його довірених осіб і намагається перешкодити президентській владі захищати Америку та наші інтереси в регіоні від постійних загроз", - заявив Гідлі.
Як повідомляв Укрінформ, Палата представників 9 січня ухвалила рішення, яким обмежила можливості президента США Трампа вести війну з Іраном.
Ухвалена демократичною більшістю резолюція зобов’язує президента припинити воєнні дії з Іраном без спеціального дозволу Конгресу, якщо не йдеться про "неминучу збройну атаку".
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі наполягала на тому, що резолюція є "сильним меседжем".
Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару про двох військових базах в Іраку, де перебували військовослужбовців США та інших країн міжнародної антитерористичної коаліції.