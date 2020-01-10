Білий дім розкритикував резолюцію щодо обмеження військових повноважень Трампа

Офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі назвав резолюцію Палати представників Конгресу США, що обмежила можливості президента Дональда Трампа вести війну з Іраном, "неправильною" та "абсурдною".

Про це повідомляє Voice of America.

"Ця резолюція Палати представників намагається підірвати здатність Збройних сил США запобігати терористичній діяльності Ірану та його довірених осіб і намагається перешкодити президентській владі захищати Америку та наші інтереси в регіоні від постійних загроз", - заявив Гідлі.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників 9 січня ухвалила рішення, яким обмежила можливості президента США Трампа вести війну з Іраном.

Ухвалена демократичною більшістю резолюція зобов’язує президента припинити воєнні дії з Іраном без спеціального дозволу Конгресу, якщо не йдеться про "неминучу збройну атаку".

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі наполягала на тому, що резолюція є "сильним меседжем".

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Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару про двох військових базах в Іраку, де перебували військовослужбовців США та інших країн міжнародної антитерористичної коаліції.