Палата представників США проголосувала за обмеження військових повноважень Трампа

Палата представників США проголосувала за обмеження військових повноважень Трампа

Укрінформ
Палата представників ухвалила рішення, яким обмежила можливості президента Дональда Трампа вести війну з Іраном.

Про це повідомляє The Hill

Ухвалена демократичною більшістю резолюція про воєнні повноваження зобов’язує президента припинити воєнні дії з Іраном без спеціального дозволу Конгресу, якщо не йдеться про "неминучу збройну атаку".

Спікера Палати представників Ненсі Пелосі наполягала на тому, що резолюція є «сильним месиджем».

"Вона показує справжні зуби, - сказала Пелосі на прес-конференції. - Ми йдемо цим шляхом, оскільки це рішення не потребує підпису президента США. Це заява Конгресу Сполучених Штатів, і я не допущу, аби вона залежала від того, накладе президент на неї вето чи ні".

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Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.

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