Палата представників США проголосувала за обмеження військових повноважень Трампа

Палата представників ухвалила рішення, яким обмежила можливості президента Дональда Трампа вести війну з Іраном.

Про це повідомляє The Hill.

Ухвалена демократичною більшістю резолюція про воєнні повноваження зобов’язує президента припинити воєнні дії з Іраном без спеціального дозволу Конгресу, якщо не йдеться про "неминучу збройну атаку".

Спікера Палати представників Ненсі Пелосі наполягала на тому, що резолюція є «сильним месиджем».

"Вона показує справжні зуби, - сказала Пелосі на прес-конференції. - Ми йдемо цим шляхом, оскільки це рішення не потребує підпису президента США. Це заява Конгресу Сполучених Штатів, і я не допущу, аби вона залежала від того, накладе президент на неї вето чи ні".

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Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.