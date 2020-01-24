Держдеп підтвердив візит Помпео до України 30 січня
Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства, оприлюдненому в п'ятницю, 24 січня.
"Державний секретар США Майкл Помпео здійснить подорож до Лондона (Велика Британія), Києва (Україна), Мінська (Білорусь), Нур-Султана (Казахстан) і Ташкента (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого", - зазначається в повідомленні.
Глава американської дипломатії прибуде до української столиці 30 січня.
"Він зустрінеться з Президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком і міністром оборони Загороднюком, щоби підкреслити підтримку США суверенітету й територіальній цілісності України", - заважили в Держдепі.
Держсекретар США також візьме участь у церемонії покладання квітів на знак вшанування загиблих на Донбасі, а також зустрінеться з представниками релігійних і громадських організацій, з лідерами бізнес-спільноти.
Як повідомлялося, візит державного секретаря США Майкла Помпео до України планувався на 3 січня цього року, однак він був відкладений через загострення на Близькому Сході після ліквідації іранського впливового генерала збройними силами США.