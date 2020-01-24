Держдеп підтвердив візит Помпео до України 30 січня

Держдеп підтвердив візит Помпео до України 30 січня

Укрінформ
Державний департамент США підтвердив візит глави американської дипломатії Майкла Помпео до Києва 30 січня, де заплановані його зустрічі з керівництвом України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства, оприлюдненому в п'ятницю, 24 січня.

"Державний секретар США Майкл Помпео здійснить подорож до Лондона (Велика Британія), Києва (Україна), Мінська (Білорусь), Нур-Султана (Казахстан) і Ташкента (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого", - зазначається в повідомленні.

Глава американської дипломатії прибуде до української столиці 30 січня.

"Він зустрінеться з Президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком і міністром оборони Загороднюком, щоби підкреслити підтримку США суверенітету й територіальній цілісності України", - заважили в Держдепі.

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Держсекретар США також візьме участь у церемонії покладання квітів на знак вшанування загиблих на Донбасі, а також зустрінеться з представниками релігійних і громадських організацій, з лідерами бізнес-спільноти.

Як повідомлялося, візит державного секретаря США Майкла Помпео до України планувався на 3 січня цього року, однак він був відкладений через загострення на Близькому Сході після ліквідації іранського впливового генерала збройними силами США.

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