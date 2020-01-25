На владу чекає ще багато кадрових змін — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішню українську владу очікує ще багато кадрових змін до тих пір, поки не буде сформована ідеальна команда.

Про це він сказав у інтерв'ю ізраїльському "9-му каналу".

"Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися. І я впевнений, що нас чекає велика подорож в кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду", - сказав Президент.

Він також прокоментував своє рішення залишити Прем'єр-міністра Олексія Гончарука на посаді.

"Він, як хороша машина, не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якої ви змінюєте автомобіль. Я не порівнюю його з річчю, це просто алегорія. Молодий, як мені здається, дуже потрібний цій країні, цього часу зараз людина", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду за умови виконання ряду умов.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

Пізніше Гончарук y Facebook заявив, що злиті у мережу файли змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді: "Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це неправда".

Фото: Офіс Президента