Гончарук запевняє, що відставок в уряді не буде: Це чутки

Чинний український уряд продовжує працювати і має чудові стосунки з Президентом Володимиром Зеленським та всередині команди.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд нікуди не йде. Уряд продовжує працювати. Ми не плануємо ніяких відставок, це чутки. Навколо уряду точиться багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким некомфортно працювати в країні з чесним урядом. Ми залишатимемось настільки довго, наскільки дозволятиме довіра всередині команди. Зараз з довірою проблем жодних немає", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд працюватиме разом із Президентом та парламентом доти, доки до Кабміну буде довіра.

Гончарук додав, що зараз не планує нікуди йти: "У нас чудові стосунки всередині команди, з Президентом. У нас відмінна, безпрецедентна взаємодія з усіма найвищими органами влади".

Крім того, глава уряду зауважив, що наступні п'ять років Україна буде стабільною, бо має Президента з дуже високим рівнем довіри суспільства.

"Команда Президента буде працювати в ключі, який вже зараз заданий - євроінтеграція, відкритість до світу, боротьба з корупцією та спрощення процедур", - зауважив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. Співрозмовники, зокрема, обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики Президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, на запису людина, голос якої схожий на голос Прем’єра, каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.

17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський того ж дня розглянув звернення Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.