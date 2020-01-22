Заяву Гончарука не треба розцінювати з юридичної точки зору - Разумков

Заява Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку викликала дисонанс у суспільстві, але її не варто розцінювати з юридичної точки зору, бо це було звернення до Президента як до лідера команди.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час візиту на держпідприємство "Зоря"-"Машпроєкт" у рамках робочої поїздки до Миколаєва 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заява Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку викликала дисонанс у суспільстві, бо згідно з Конституцією, прем'єр дійсно пише заяву на Верховну Раду про складання своїх повноважень. Але її не треба розцінювати з юридичної точки зору, бо це було звернення до Президента як до лідера команди. А Президент діяв в рамках закону і Конституції, він нічого не підписував, нічого протизаконного не зробив", - сказав Разумков.

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Як повідомлялося, 17 січня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку, але надіслав її не до Верховної Ради, як того вимагає процедура, а Президенту Володимиру Зеленському.