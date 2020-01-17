Президент закликав Гончарука налагодити співпрацю з Радою

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком наголосив на необхідності налагодження роботи з народними депутатами всіх фракцій і з парламентськими комітетами.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Ви – глибоко в економіці, в сучасних процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроєкти – рішучі, реформаторські, іноді непопулярні, – вони не мають часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах. Це – ненормально», – сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду за умови виконання ряду умов.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.