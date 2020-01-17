Зеленський доручив Гончаруку провести кадрові зміни у Кабміні

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін.

Про це він заявив на зустрічі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, повідомляє пресслужба глави держави.

"У мене немає жодної підстави думати про те, що хтось із них нечесна людина чи вони непрофесійні. Я пам’ятаю, яким чином ви добирали цей уряд, як ми спілкувалися з вами і з ними, як бачили їхню стратегію та їхню команду. Але ми з вами хочемо зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств згідно з їхніми професійними даними", – сказав глава держави.

У цьому контексті він також заявив про необхідність переформатування окремих центральних органів виконавчої влади. Зокрема, йдеться про розділення функцій у низці міністерств.

"У нас було об’єднання деяких міністерств. На початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені", – наголосив гоава держави.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду за умови виконання ряду умов.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради. В Офісі Президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.