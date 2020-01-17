Зеленський провів зустріч із Гончаруком

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

Як повідомляється у Тelegram-каналі Офісу Президента, зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

"Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично", – наголосив Президент під час розмови.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі Президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.