Зеленський провів зустріч із Гончаруком
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.
Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.
Як повідомляється у Тelegram-каналі Офісу Президента, зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.
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"Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично", – наголосив Президент під час розмови.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.
В Офісі Президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.