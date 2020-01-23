Гончарук не має сумніву, що спроби скомпрометувати Кабмін повторяться

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не сумнівається в тому, що спроби скомпрометувати уряд повторюватимуться.

Про це він сказав журналістам після Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд зараз бореться із корупцією. Кожен день ми відчуваємо тиск і протидію різним крокам, бачимо намагання скомпрометувати, змусити наших міністрів, високопосадовців припинити цю роботу. Тому я переконаний у тому, що такі провокації будуть продовжуватися”, - сказав Гончарук.

Він укотре назвав загрозою національній безпеці України факт того, що його прослуховували.

“Якщо в країні вільно прослуховуються наради уряду або інших найвищих органів державної влади, це точно свідчить про те, що рядовий, пересічний українець також не захищений. В таких умовах жоден українець не може відчувати себе захищеним”, - наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду за умови виконання ряду умов.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

Пізніше Гончарук y Facebook заявив, що злиті у мережу файли змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді: "Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це неправда".