Глава держави зустрівся з президентом ЄБРР
Про це інформує пресслужба Глави держави.
Зазначається, що Президент Зеленський подякував президенту ЄБРР за портфель проєктів у розмірі 1,115 млрд євро у 2019 році в Україні.
«Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І маю надію, що це стане нашим новим нормальним рівнем співробітництва», – наголосив Зеленський.
Він додав, що «це мета, яку ми ставили перед собою на нашій першій зустрічі».
Очільник ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні. Міжнародна фінансова структура розглядає можливості для нових проєктів в Україні.
Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.
Фото: пресслужба Глави держави