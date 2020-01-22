Глава держави зустрівся з президентом ЄБРР

Президент Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

Про це інформує пресслужба Глави держави.

Зазначається, що Президент Зеленський подякував президенту ЄБРР за портфель проєктів у розмірі 1,115 млрд євро у 2019 році в Україні.

«Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І маю надію, що це стане нашим новим нормальним рівнем співробітництва», – наголосив Зеленський.

Він додав, що «це мета, яку ми ставили перед собою на нашій першій зустрічі».

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Очільник ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні. Міжнародна фінансова структура розглядає можливості для нових проєктів в Україні.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

Фото: пресслужба Глави держави