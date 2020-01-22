ЄС закликає Росію “рівнятися” на Україну у політичній волі до переговорів

Євросоюз поновлює свій заклик до звільнення усіх незаконно утримуваних українських громадян – як на території окупованого Донбасу, так і в незаконно анексованому Криму та на території Росії.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, 22 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми високо цінуємо роль ТКГ у сприянні взаємному звільненню утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. У результаті 76 громадян України були звільнені з полону в непідконтрольних уряду районах. Це був довгоочікуваний крок у правильному напрямку. Однак зусилля щодо звільнення усіх інших затриманих у зв’язку з конфліктом осіб, відповідно до Мінських домовленостей, як і звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та Криму, включаючи кримських татар, мають продовжуватися", - зазначається у заяві.

В ЄС закликали сторони добросовісно виконувати свої зобов'язання, включаючи ті, які були взяті на "нормандському саміті" 9 грудня.

"У цьому контексті ми віддаємо належне українському керівництву за його конструктивний підхід та політичну волю до переговорів про припинення конфлікту та закликаємо Росію діяти так само", - заявили в Євросоюзі.

Як повідомлялося, 29 грудня під час обміну утримуваними особами з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 українських бранців.

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Водночас, в ув’язненні на підконтрольній російським бойовикам території Донбасу залишаються ще близько 300 українців.

Крім того, за даними Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової, ще 115 українських політв’язнів досі перебувають у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. З них 86 осіб — це кримські татари, яких російська окупаційна влада в АР Крим звинуватила в "тероризмі".