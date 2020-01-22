ЄС засуджує використання протипіхотних мін бойовиками на Донбасі

ЄС засуджує використання протипіхотних мін бойовиками на Донбасі

Заява
Укрінформ
Євросоюз рішуче засуджує використання протипіхотних мін, наявність яких на окупованій території Донбасу було знову зафіксовано Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми рішуче засуджуємо використання протипіхотних мін, які СММ, на жаль, знову виявила у непідконтрольних уряду районах на північ від Луганська, про що повідомляється у щоденному звіті від 16 січня", - йдеться у заяві.

У цьому контексті в ЄС у черговий раз наголосили на важливості проведення робіт з розмінування та імплементації оновленого плану з розмінування.

Як повідомлялося, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 16 січня є інформація, що 13 січня на східному краю ділянки розведення в районі н.п. Петрівське БПЛА малого радіуса дії "уперше зафіксував щонайменше 12 протипіхотних мін (ПМН-2)". За оцінкою спостерігачів місії, міни належали російським збройним формуванням.

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Також у звіті повідомлялося, що 15 січня команда СММ знову бачила 1 протипіхотну міну (МОН-50; без підривника), що лежала на узбіччі дороги за 5,6 км на південний схід від н. п. Привітне (непідконтрольний урядові, 11 км на північ від Луганська).

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