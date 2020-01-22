ЄС засуджує використання протипіхотних мін бойовиками на Донбасі

Євросоюз рішуче засуджує використання протипіхотних мін, наявність яких на окупованій території Донбасу було знову зафіксовано Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми рішуче засуджуємо використання протипіхотних мін, які СММ, на жаль, знову виявила у непідконтрольних уряду районах на північ від Луганська, про що повідомляється у щоденному звіті від 16 січня", - йдеться у заяві.

У цьому контексті в ЄС у черговий раз наголосили на важливості проведення робіт з розмінування та імплементації оновленого плану з розмінування.

Як повідомлялося, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 16 січня є інформація, що 13 січня на східному краю ділянки розведення в районі н.п. Петрівське БПЛА малого радіуса дії "уперше зафіксував щонайменше 12 протипіхотних мін (ПМН-2)". За оцінкою спостерігачів місії, міни належали російським збройним формуванням.

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Також у звіті повідомлялося, що 15 січня команда СММ знову бачила 1 протипіхотну міну (МОН-50; без підривника), що лежала на узбіччі дороги за 5,6 км на південний схід від н. п. Привітне (непідконтрольний урядові, 11 км на північ від Луганська).