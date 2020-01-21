На Луганщині цивільна особа підірвалась на мінному полі

Російсько-окупаційні війська продовжують мінувати території вздовж лінії розмежування без попереджувальних знаків, що призвело до поранень цивільної особи внаслідок підриву на мінному полі.

Про це повідомили під час брифінгу в Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

“Російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне обладнання своїх позицій вздовж лінії зіткнення та вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. При цьому противник використовує протитанкові і протипіхотні міни, у т.ч. заборонені міжнародними конвенціями, та саморобні вибухові пристрої. Зазначені дії окупантів погіршують безпекову ситуацію та посилюють загрозу життю цивільного населення”, - повідомили в міністерстві.

Зокрема, 18 січня ц.р. цивільна особа зазнала тяжких поранень внаслідок підриву на мінному полі, встановленому без попереджувальних позначок на місцевості саперами 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-ого (Луганськ) АК.