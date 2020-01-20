Суд відправив до психлікарні

Суд відправив до психлікарні "мінера" столичного мосту Метро

Укрінформ
Підозрюваного у мінуванні мосту Метро переведуть до психіатричного закладу.

Відповідне клопотання прокуратури задовольнив Дніпровський райсуд столиці, повідомляє пресслужба столичної прокуратури у Facebook.

“Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури міста Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у «мінуванні» мосту Метро з тримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку”, - йдеться у повідомленні.

Це рішення суд ухвалив 20 січня.

Зазначається, що згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

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За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про зміну вказаній особі раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медзакладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку в межах строку досудового розслідування.

Як повідомлялося, 18 вересня зловмисник заблокував рух на мосту Метро у Києві, розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро на мосту.

Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учасник АТО 42-річний Олексій Белько, який проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій, а у липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Проте застава не була внесена.

Згодом суд продовжив йому запобіжний захід до 16 лютого 2020 року.

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