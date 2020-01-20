Суд відправив до психлікарні "мінера" столичного мосту Метро

Підозрюваного у мінуванні мосту Метро переведуть до психіатричного закладу.

Відповідне клопотання прокуратури задовольнив Дніпровський райсуд столиці, повідомляє пресслужба столичної прокуратури у Facebook.

“Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури міста Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у «мінуванні» мосту Метро з тримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку”, - йдеться у повідомленні.

Це рішення суд ухвалив 20 січня.

Зазначається, що згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про зміну вказаній особі раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медзакладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку в межах строку досудового розслідування.

Як повідомлялося, 18 вересня зловмисник заблокував рух на мосту Метро у Києві, розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро на мосту.

Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учасник АТО 42-річний Олексій Белько, який проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій, а у липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Проте застава не була внесена.

Згодом суд продовжив йому запобіжний захід до 16 лютого 2020 року.