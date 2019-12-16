Адвокат розповів, де тримають затриманого за

Адвокат розповів, де тримають затриманого за "мінування" мосту Метро

Укрінформ
Олексій Белько, який у вересні погрожував підірвати міст Метро у Києві, досі перебуває в Київському міському центрі судово-медичних експертиз.

Про це у Facebook написав його адвокат Масі Найєм.

"Сьогодні були у Белька Олексія. Він досі перебуває в Київському міському центрі судово-медичних експертиз. Цю експертизу він проходить на підставі ухвали суду. Вона має визначити певні обставини його психічного здоров'я", - зазначив адвокат.

Найєм зауважив, що Белько у нормі, ставлення до нього нормальне, він очікує, коли повернуть його в СБУ.

"За нашою інформацією, його мають повернути 19 грудня. Далі - 23 грудня буде апеляція на обрання запобіжного (заходу), яка вже уп'яте переноситься через те, що Олексія не доставляють в суд", - уточнив адвокат.

Як повідомлялося, 18 вересня зловмисник заблокував рух на мосту Метро у Києві, розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро на мосту.

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Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учасник АТО 42-річний Олексій Белько, який проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій, а у липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Проте застава не була внесена.

13 листопада столична прокуратура повідомила, що Дніпровський райсуд столиці продовжив до 12 січня 2020 року запобіжний захід Бельку.

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