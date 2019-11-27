“Мінера

“Мінера" мосту Метро перевели до психлікарні - адвокат

Укрінформ
Колишньому військовому Олексію Бельку, якого погрожував підірвати міст Метро у Києві, проведуть комплексну судову психолого-психіатричну експертизу.

Про це у Facebook повідомив адвокат Белька Масі Найєм.

"Олексія вже перевезли до Київського міського центру судово-психіатричної експертизи для проведення стаціонарної комісійної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи", - написав адвокат.

Він зазначив, що це слідча дія на підставі ухвали суду, з якою сторона захисту згодна. Однак захисник додав, що його не повідомили про час, коли Белька будуть перевозити.

Також адвокат повідомив, що наступне засідання з розгляду апеляційної скарги у справі його підзахисного має відбутися 9 грудня об 11:45.

Як повідомлялося, 18 вересня зловмисник заблокував рух на мосту Метро у Києві. Він розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро по мосту.

Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учасник АТО, 42-річний Олексій Белько. Раніше він проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій. У липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

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20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Водночас застава не була внесена.

13 листопада столична прокуратура повідомила, що Дніпровський райсуд столиці продовжив до 12 січня 2020 року запобіжний захід Бельку.

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