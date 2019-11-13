“Мінера” столичного мосту Метро залишили у СІЗО на два місяці

Дніпровський райсуд столиці продовжив до 12 січня 2020 року термін тримання під вартою для Олексія Белька, котрого затримали за неправдиве повідомлення про замінування мосту Метро.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“...продовжили на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Таке рішення на сьогоднішньому засіданні ухвалив Дніпровський районний суд м. Києва”, - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 12 січня 2020 року.

Як повідомлялося, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень.

Станом на 13 листопада 2019 року застава не внесена.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков письмово просив суд відпустити Олексія Белька на поруки, проте, суд не задовольнив клопотання міністра.

Фото: Вголос