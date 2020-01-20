Відень усе частіше називає "забутою війною" агресію Росії в Україні - Щерба

Російська агресія проти України є покаранням країни за її європейський вибір, однак європейцям вигідно цього не розуміти, бо у такий спосіб Європа стає вже "не предметом цієї війни, а посередником".

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв’ю Укрінформу.

"Одна нація обрала Європу, інша її за це карає. Європейцям вигідно цього не розуміти. У такий спосіб Європа стає вже не предметом цієї війни, а посередником, мостом. На жаль, ми своїми сварками, риторикою, проблемами, поведінкою тільки цементуємо таку ситуацію. Вони дивляться на нас і не бачать у нас "своїх", - заявив він.

Щодо того, як називають війну на сході України в Австрії, посол зазначив, що по-різному: "Хтось – "конфліктом на Донбасі". Хтось – "геополітичним конфліктом". Зараз все більше – "забутою війною".

Щерба додав, що австрійці просто "роблять те, що відповідає їхнім економічним інтересам": "Австрія за останні 20-25 років отримала величезний зиск від добрих стосунків із країнами нашого регіону, насамперед із Росією. Вони хочуть це продовжувати".

Також український посол прокоментував фразу федерального канцлера Австрії Себастіана Курца на тему "кризи в Україні" про те, що мир в Європі "можливий лише з Росією, а не проти неї". "Ця фраза — ключ до австрійського розуміння світу. Замість слова "Росія" тут можна вписати будь-яку іншу країну. Життя покаже, наскільки цей ключ підходить до світових проблем. Поки що він їх не вирішив", - сказав він.

На думку Щерби, австрійці в їхньому сьогоднішньому стані – "це нація, яка може скаржитися на внутрішні проблеми, але у зовнішньому світі шукає конструктив, намагається бачити світлу сторону".

"Це стосується й Росії. Світла сторона Росії для них — це культура. Чайковський, Шостакович, та й пересічні росіяни, туристи, знайомі, друзі. Темна, похмура сторона Росії, яка очевидна для нас, австрійцям або не видна, або її відносять на рахунок якогось особливого російського шляху, який можна не розуміти, але треба поважати", - зазначив дипломат.