Олександр Щерба, Посол України в Австрії

З часу минулого спілкування з Послом України в Австрії Олександром Щербою пройшло трохи більше року. Року, який був насиченим на політичні події в обох країнах: поруч із президентськими та парламентськими виборами в Україні, переформатування влади відбулося й в Австрії – як наслідок потужного скандалу "Ібіцагейт". Крім того, минулий рік став "найбільшою презентацією України за кордоном" – у рамках Року культури України в Австрії. Про очікування від нового уряду Австрії та які висновки для України від "Ібіцагейту", а також про те, яка фраза канцлера Курца є ключем до австрійського розуміння світу, про "між патріотизмом і націоналізмом", про те, чому посол "сидить" у соцмережах, та навіть про переймання австрійців "стражданнями" українських курей – читайте в інтерв’ю Олександра Щерби для Укрінформу. ДОСТОЙНО "ВИРУЛИЛИ" В ЕПОХУ ЗМІН - Олександре Васильовичу, передусім вітаю вас із визнанням: згідно з проведеним наприкінці 2019 року опитуванням Ради зовнішньої політики "Українська призма", українські дипломати в Австрії визнані одними з найбільш продуктивних. Стало це для вас несподіванкою? - У принципі, так, несподівано. Минулого року такий рейтинг не складався. Позаминулого разу ми були на п’ятому місці. Цього разу на третьому. Як для маленького посольства у маленькій країні, це добре, я вважаю. Думаю, тут комплекс факторів. По-перше — українсько-австрійський Рік культури. Вперше в історії держава ЄС проголосила з нами таку масштабну річ. По-друге, посольство є на виду, не мовчить. По-третє, політичні відносини поліпшилися. По-четверте, товарообіг зріс на 20-25% (остаточну статистику ще чекаємо). Отож, у цілому – позитив. Мабуть, це й зіграло роль. - При цьому, минулий рік був турбулентним у політичному житті – як України, так і Австрії: у нас відбулися вибори президента та дострокові вибори у Верховну Раду, позачергові парламентські вибори чекали й на Австрію, як наслідок так званого скандалу "Ібіцагейт". Як працювалося в таких умовах? - Працювалося… Знаєте, як у відомому радянському фільмі говорили: “Стабильности нет”. Звичайно, епоха змін – не найсприятливіша для дипломатів, але мені здається – ми достойно "вирулили". Провели два серйозних політичних візити з Австрією в Україну: візит голови австрійського парламенту – в січні й візит австрійського міністра закордонних справ – у листопаді. Україна добре прозвучала в коаліційній угоді, в ній ми побачили все, що хотіли побачити. Тому гріх скаржитися.

НОВИЙ УРЯД ЧІТКО СКАЗАВ, ЩО УКРАЇНА Є ВАЖЛИВОЮ - Щодо нового коаліційного уряду. У своєму повідомленні з цього приводу посольство України вказало на "хороший знак" у тому, що приведення до присяги нових міністрів відбулося 7 січня, в Різдво за григоріанським календарем. "Хороший знак" для чого? Що Україні очікувати від нового австрійського уряду? У ключовому для нас питанні санкцій проти РФ Австрія залишатиметься в мейнстрімі європейської політики - Насправді, це був трішки жартівливий пост (сміється). А якщо серйозно, то я б хотів звернути увагу на те, що в коаліційній угоді прозвучала зацікавленість Австрії у зближенні між Україною та Європейським Союзом. Було чітко сказано, що Україна є важливою. І ще принциповий момент: у ключовому для нас питанні санкцій проти РФ Австрія залишатиметься в мейнстрімі європейської політики. ПРОБЛЕМА РІЗНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПИТАННІ "НОРДСТРІМ-2" - Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в недавньому інтерв’ю висловився на тему санкцій США проти "Північного потоку-2", назвавши їх неприйнятними. Крім того, за його словами, цей газогін в обхід України "не зачіпає інтереси України". В Австрії справді не вбачають загрози в цьому російському газопроводі для безпеки Європи загалом і України зокрема? - Посольство відреагувало швидко і однозначно. "Нордстрім-2" – це зашморг на українській ГТС. Австрія з цим не погоджується, виступає одним фронтом з Німеччиною. Вони щиро не бачать для себе небезпеки. А щодо небезпеки для нас їхня позиція така: вам же німецька канцлерка пообіцяла, що без газу і без транзиту ви не залишитеся, тож вірте нам, ми не обманемо. Тут не проблема різного розуміння, а проблема різних інтересів. АВСТРІЙСЬКІ "ЗЕЛЕНІ" – ПРАГМАТИКИ, ЧЕСНІ І ДУЖЕ ЩИРІ - Австрійські "Зелені", які увійшли в уряд на чолі з Себастіаном Курцем, вочевидь, кращий партнер для української сторони, аніж ті ж проросійські праві популісти з Партії свободи. Але чи варто українцям аж так захоплюватися цим фактом, і чи не виникне проблемних питань у двосторонніх відносинах через позицію "Зелених" у тих же сферах довкілля та енергетики (передусім, атомної), захисту тварин, а отже – й експорту українських продуктів до Австрії і ЄС загалом? - Ви, певно, знаєте, що минулого року тема української курятини була досить гучною в Австрії. Постійно звучав термін "щаслива курка". Мовляв, курятина в них може й добра, але кури страждають. І щоб зняти сумніви – чи щасливі наші кури, ми почали працювати з організаціями із захисту тварин, які, у свою чергу, щільно пов’язані з "Зеленими". В результаті вийшов подвійний ефект: допомогли вирішувати проблему і краще зрозуміли, як мислять сучасні "зелені". Моє враження таке: вони прагматики, чесні й дуже щирі в своїх прагненнях як захисту прав тварин, так і захисту довкілля. Це з одного боку, а з іншого – вони розуміють ситуацію, в якій наша держава знаходиться. Я думаю, ми будемо з ними добре працювати.

- Ті повідомлення в австрійських ЗМІ про страждання "бідних" та "замучених" курочок в Україні, м'ясо та яйця яких ідуть на стіл австрійського бюргера – це була якась цілеспрямована кампанія проти потужного українського конкурента з метою захисту власного виробника? - Спочатку я теж так думав, але потім ми почали спілкуватися з австрійською асоціацією виробників курятини, яка є найбільшим нашим критиком. Я з’їздив у Лінц, щоб познайомитися з керівництвом цієї асоціації і, несподівано, ми знайшли спільну мову. Я звів одну сторону з іншою. Себто виробників австрійських з виробниками українськими. Розмова вийшла на диво конструктивною, українці почули австрійців, а австрійці почули українців. Врешті, це – люди з одної галузі Як бачите, останнім часом критики в австрійській пресі поменшало. Тут – якраз той випадок, коли дипломатія виконала свою функцію на 100%. - Тобто, так розумію, у вас вже є деякі контакти з "Зеленими", які увійшли до коаліційного уряду? - Власне, цей контакт був і раніше. Я й із головою партії Вернером Коглером зустрічався, з іншими представниками. З багатьма членами організації "Global 2000", які близькі до "Зелених", маємо хороші контакти. Одному з представників організації – Крістофу Отто, який очолює програму “Діти Чорнобиля” – два роки тому навіть було вручено відзнаку президента України "Хрест Івана Мазепи". Вручено заслужено. Це людина, яка 25 років поспіль рятувала українських дітей від лейкемії. АВСТРІЯ КОМФОРТНА ДЛЯ БІДНИХ, А ДЛЯ БАГАТИХ – ВЗАГАЛІ РАЙ - Серед інших тем в австрійських ЗМІ, в яких фігурувала Україна, згадувалася діяльність українських олігархів в Австрії (а в одному випадку – ледь не цілого депутата Нацради), купівля ними курортів, з останніх повідомлень – відмивання грошей із проблемних українських банків через австрійський "Майнл банк". Українські олігархи справді так люблять Австрію й активно присутні тут? - Ну, а як можна Австрію не любити? Австрія — неймовірно красива, комфортна країна. Вона й для бідних комфортна, а для багатих — взагалі рай на землі. Що стосується згаданих вами справ, то їх розслідування ведеться спільно правоохоронними органами двох країн, без залучення посольства. І, чесно кажучи, ми з цього приводу не сильно сумуємо, оскільки справи – дуже специфічні, нам не дуже хочеться бути "п’ятим колесом". Наскільки розумію, розслідування справи "Майнл Банку" просувається, австрійці на наші правоохоронні органи не ображаються. - У цьому плані не можна не згадати справу Дмитра Фірташа, однієї з колись найвпливовіших людей в Україні, який вже більш як 5 років очікує в Австрії на рішення суду щодо його екстрадиції до США. Здавалося, судовий процес вже добігав кінця: у липні 2019 року Верховний суд як остання судова інстанція схвалив екстрадицію, це рішення було підтримано і міністром юстиції. Але захист Фірташа подав нові докази – і процес призупинено, чи ж взагалі відправлено на друге коло. У вас є якесь припущення – коли і як завершиться це судовий процес? - Дозвольте мені не коментувати.

ПОТРБІНО СТАВИТИ КРАЇНУ ВИЩЕ ВІД ВЛАСНОГО ЕГО - Давайте повернемося до "Ібіцагейту". Для вас було здивуванням, що публікація таємно відзнятого відео дворічної давнини за участю на той час опозиційного політика, у подальшому віце-канцлера, призведе до таких результатів: відставка віце-канцлера, розпад коаліції, вотум недовіри уряду та нові вибори врешті-решт? Здається, в українській політиці були прецеденти із набагато більшим компрометуючим ефектом, однак точно без таких гучних та масштабних наслідків. Що вас особисто найбільше вразило в цій історії, і, можливо, які висновки зробили для себе? Тут у кожного політика є розуміння, що він несе на собі частину відповідальності за успіх нації, за її віру в себе - Це відео викликало здивування з усіх боків: й у плані його виникнення, і його таймінгу, і його наслідків. Я вважаю, наслідки говорять дуже позитивно про австрійську демократію — ніхто не став чіплятися за владу, всі миттєво взяли політичну відповідальність на себе. Жодного хибного кроку зроблено не було. І це те, чому Україна має навчатися – як ставити країну вище від власного его. - З огляду на ваш тривалий досвід перебування в Австрії, які головні відмінності між австрійським та українським політикумом ви могли б відзначити? Українські політики можуть повчитися в австрійських відчуттю відповідальності перед власною країною - У першу чергу, в Австрії більше відчуття відповідальності перед власною країною. У нас навіть у деяких достатньо впливових політиків відчуття таке, що вони ні на що не впливають. А тут у кожного політика є розуміння, що він несе на собі частину відповідальності за успіх нації, за її віру в себе. Якщо нема цієї віри – то біда. Вони це розуміють краще, аніж ми. - Одним із наслідків "Ібіцагейту" стало те, що правопопулістська та проросійська "Австрійська партія свободи" значно втратила на дострокових парламентських виборах 29 вересня, і відійшла від керування країною. Як ви оцінюєте можливості цієї партії повернути собі підтримку виборців у найближчому майбутньому, діючи вже як опозиція? - Зараз я бачу, що в цій партії відбуваються надзвичайно глибокі зміни. І безумовно, це була ще далеко не остання глава в її історії. АВСТРІЙЦІ НЕ БАЧАТЬ ТЕМНОЇ СТОРОНИ РОСІЇ - За моїми спостереженнями, австрійцям присутнє загально-позитивне сприйняття Росії, незважаючи на правлячий там режим, далекий від демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права та загальнолюдських цінностей. Чи справді це так, і чим це обумовлено, на вашу думку? - Австрійці, в їхньому сьогоднішньому стані – це нація, яка може скаржитися на внутрішні проблеми, але у зовнішньому світі шукає конструктив, намагається бачити світлу сторону. Це стосується й Росії. Світла сторона Росії для них — це культура. Чайковський, Шостакович, та й прості росіяни, туристи, знайомі, друзі. Темна, похмура сторона Росії, яка очевидна для нас, австрійцям або не видна, або її відносять на рахунок якогось особливого російського шляху, який можна не розуміти, але треба поважати. ВИГІДНЕ ЄВРОПЕЙЦЯМ РОЗУМІННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ - Австрійські політики люблять говорить про нейтральність своєї країни, яку вони позиціонують як "будівника мостів" між конфліктуючими країнами, у т.ч. це стосується гібридної агресії РФ проти України – "української кризи", як її переважно називають в Австрії. Але інколи складається враження, що нейтрал виправдовує дії агресора, і справді "наводячи мости", але, щоправда, – двосторонні та економічні з державою-агресором. Війну в Україні австрійці зараз усе більше називають "забутою війною" - Нам це може не подобатися, але вони просто роблять те, що відповідає їхнім економічним інтересам. Австрія за останні 20-25 років отримала величезний зиск від добрих стосунків з країнами нашого регіону, насамперед з Росією. Вони хочуть це продовжувати. А щодо війни в Україні, то австрійці її по-різному називають. Хтось – "конфліктом на Донбасі". Хтось – "геополітичним конфліктом". Зараз усе більше – "забутою війною". Європейці дивляться на нас – і не бачать в нас "своїх" І найперше, що було забуте – це те, що ця війна – не стільки про Україну, скільки про Європу. Одна нація обрала Європу, інша її за це карає. Європейцям вигідно цього не розуміти. У такий спосіб Європа стає вже не предметом цієї війни, а посередником, мостом. На жаль, ми своїми сварками, риторикою, проблемами, поведінкою тільки цементуємо таку ситуацію. Вони дивляться на нас і не бачать в нас "своїх".

ФРАЗА КУРЦА ЯК КЛЮЧ ДО АВСТРІЙСЬКОГО РОЗУМІННЯ СВІТУ - Поруч із цим, слід визнати, що Австрія є солідарною в плані продовження санкцій Євросоюзу проти РФ через окупацію нею Криму та триваючої агресії проти України. І новий уряд підтвердив цю позицію в коаліційній угоді, зазначивши лише, що санкції можуть бути поступово скасовані у прив’язці до прогресу в імплементації Мінських домовленостей. Очікувати, що Австрія опиниться серед головних лобістів у Європі в питанні скасування антиросійських санкцій не варто? - Не думаю, що Австрія буде лобістом російських інтересів. - При цьому, улюблена фраза того ж колишнього і нинішнього федерального канцлера Австрії Себастіана Курца на тему "кризи в Україні" – "мир можливий лише з Росією, а не проти неї". Як на мене, це трохи дивно звучить, особливо, якщо перефразувати її в "мир можливий лише з агресором, а не проти нього". - Ця фраза — ключ до австрійського розуміння світу. Замість слова "Росія" тут можна вписати будь-яку іншу країну. Життя покаже, наскільки цей ключ підходить до світових проблем. Поки що він їх не вирішив. ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛЬНІСТЬ НЕ ЗАВЖДИ ОЧЕВИДНА, АЛЕ ВОНА Є - Чи справді існують ті "європейські цінності", про які так люблять говорити як у самій Європі, так і в Україні. Чи все ж таки гроші та особиста вигода переважають будь-які "європейські цінності"? Європейські цінності потроху перетворюються на цінності для внутрішнього споживання - Пройдіть віденськими вулицями – і ви побачите європейські цінності: повагу одне до одного, повагу до закону, толерантність, демократичність, свободу. Це і є суть Європи. Ще кілька років тому ЄС вважав ці цінності універсальними та обстоював їх на світовому рівні, принаймні говорив про це. Зараз вони потроху перетворюються на цінності для внутрішнього споживання. Мовляв, ми живемо так, а ви, за межами нашого європейського світу – живіть як хочете. Як часто українець заходить у кімнату – й потискає руку всім, окрім жінок? Для європейця це дикість Чи бачать вони нас, Україну, як частину європейського світу? Як я вже сказав, поки що не дуже. - Але ж і саме поняття європейці – це дуже загальне поняття, є окремі країни з різним населенням. - І тим не менше Європа — це реально існуючий простір спільного розуміння добра і зла, пристойності й непристойності. Ми до цього світу не завжди пасуємо. Саме нашою поведінкою на побутовому рівні – тим, що ми говоримо, яку мову вживаємо, як жартуємо, як бачимо речі. Для прикладу: як часто українець заходить у кімнату – й потискає руку всім, окрім жінок? Для європейця це дикість, а для нас чомусь навпаки – ввічливість. Європейська, західна спільність не завжди очевидна, але вона є. Ми ще маємо її відчути. Пам’ятаєте пісню "Наутілуса Помпіліуса"? "Одни слова для кухонь, другие для улиц". В даному випадку "слова для кухні" важливіші, аніж "слова для вулиці". ІНФОРМУВАННЯ ПРО ГОЛОДОМОР ЧЕРЕЗ КАРДИНАЛА ІННІЦЕРА - У листопаді у Відні відбувся масштабний захід в пам'ять про жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема, відбулося відкриття меморіальної дошки в пам'ять про тодішнього Віденського кардинала Теодора Інніцера, який був одним із єдиних на той час, хто підняв голос на підтримку вмираючих українців. Наскільки ця тема Голодомору відома австрійцям і чи готові вони до її обговорення? - Ця тема австрійцям мало відома. Але їм добре відомий кардинал Інніцер. Ця прив’язка до трагедії Голодомору через вчинок австрійського кардинала, мені здається, правильним підходом. Тут – не лише наша біда, а й людський вчинок, який зачіпає австрійську душу. Інніцер зробив щось таке, на що ніхто інший у світі не наважився: сказав вголос про Голодомор і спробував допомогти. І вони хочуть знати, про що конкретно йдеться. І тут вже включаємося ми, розповідаємо про Голодомор. Вважаю, що протягом останнього року нам щось вдалося змінити. І тут я хочу подякувати католицькій церкві загалом і нинішньому Віденському архієпископу, кардиналу Крістофу Шьонборну зокрема, який відкрив для себе цю тему і взяв до серця.