Австрія не буде лобістом російських інтересів у Європі – Щерба

Посол України в Австрії Олександр Щерба вважає, що новий уряд Австрії не буде лобістом російських інтересів в Європі.

Про це дипломат заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Не думаю, що Австрія буде лобістом російських інтересів", - заявив Щерба, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати, що Австрія опиниться серед головних лобістів в Європі у питанні скасування антиросійських санкцій.

Посол звернув увагу на те, що в коаліційній угоді нового австрійського уряду "прозвучала зацікавленість Австрії у зближенні між Україною та Європейським Союзом": "Було чітко сказано, що Україна є важливою. І ще принциповий момент: у ключовому для нас питанні санкцій проти РФ Австрія залишатиметься в мейнстрімі європейської політики".

Також очільник української дипустанови в Австрії поділився своїм враженням від спілкування в минулому з австрійськими "Зеленими", які увійшли до нового коаліційного уряду на чолі з лідером "Австрійської народної партії" Себастіаном Курцем.

"Моє враження таке: вони прагматики, чесні й дуже щирі у своїх прагненнях як захисту прав тварин, так і захисту довкілля. Це з одного боку, а з іншого – вони розуміють ситуацію, в якій наша держава перебуває. Я думаю, ми будемо з ними добре працювати", - заявив він.