Nord Stream 2 є зашморгом на українській ГТС – Щерба

Австрія та Німеччина не вбачають для себе небезпеки в російському проєкті газопроводу Nord Stream 2, який насправді є зашморгом на українській газотранспортній системі (ГТС).

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв’ю Укрінформу.

"Nord Stream 2 – це зашморг на українській ГТС. Австрія із цим не погоджується, виступає одним фронтом із Німеччиною. Вони щиро не бачать для себе небезпеки", - сказав він, коментуючи питання про те, чи справді в Австрії не вбачають загрози в російському газопроводі для безпеки Європи загалом і України зокрема.

За словами посла, австрійська позиції щодо небезпеки Nord Stream 2 для України полягає в наступному: "Вам же німецька канцлерка пообіцяла, що без газу і без транзиту ви не залишитеся, тож вірте нам, ми не обманемо".

"Тут не проблема різного розуміння, а проблема різних інтересів", - зазначив Щерба.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Австрія відкидає екстериторіальний ефект санкцій США проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2. Також він вказав на запевнення, що Nord Stream 2 нібито не зачепить інтереси України.