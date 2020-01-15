Посли Євросоюзу, Німеччини і США сказали, чого чекають від нового голови НАЗК

Голови дипломатичних представництв Європейського Союзу, Німеччини і США в Україні привітали з призначенням нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова і побажали виправдати високі очікування.

Про це йшлося у виступах дипломатів під час засідання Кабінету міністрів, на якому представили нового голову НАЗК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НАЗК є ключовою інституцією не лише для боротьби з корупцією, але і, як вимагає ваш уряд, для перемоги над нею. Без ефективних механізмів запобігання корупції інституційна структура подолання корупції була б неповною... Ми бажаємо вам, пане Новіков, щоб ви виправдали високі очікування, пов'язані з вами, заради незалежності, доброчесності і ефективності НАЗК", - сказала посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

Вона відзначила прозору процедуру призначення голови НАЗК, яка покликана створити механізм для захисту цього органу від політичного впливу, і ефективну участь у ній незалежних міжнародних експертів.

"Після процедури відбору суддів Вищого антикорупційного суду це вже друга подібна процедура в Україні. Завдяки своїм перевагам вона вже майже перетворюється на новий стандарт, і це дуже добре", - вважає дипломат.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що громадяни України очікують від нової влади покарання корупціонерів, проте, на його думку, найважливіше створити в державі такі умови, щоб неможливо було займатися корупцією.

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"Дуже важливо, щоб процедура перевірки тих декларацій, які подають держслужбовці, була прозорою і відкритою. На жаль, тут не все ще зроблено. Але цю систему треба налаштувати такими чином, щоб вона давала результат", - зазначив Маасікас.

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Дипломат побажав новому голові НАЗК успіхів і запевнив, що він має такого хорошого партнера, як ЄС.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у своєму виступі наголосила, що українці дуже багато часу чекали на реальні зміни.

"Саме у цей момент НАЗК надається можливість дійсно працювати в рамках того мандату, який має цей орган, і довести, що ті сподівання, які покладалися на нього у 2014 році, не були марними. Потенціал НАЗК дійсно великий - агентство може працювати як хаб у рамках уряду України, допомагати в проведенні реформ і запобігати проявам корупції у всіх міністерствах. Ми в цій боротьбі поруч із вами", - резюмувала Квін.

Як повідомляв Укрінформ, КМУ у середу призначив Олександра Новікова новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно із Законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", який набув чинності 18 жовтня, повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) достроково припинені, новий глава агентства повинен був бути обраний до 18 грудня.