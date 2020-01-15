Новікова призначили головою НАЗК

Кабінет міністрів ухвалив офіційне рішення про призначення Олександра Новікова новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції після його представлення Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком на засіданні уряду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам важливо, щоб ви не витрачали час та той ресурс, який є, на дрібну рибу. Це принципово важливо. Правильно розставлені пріоритети у перші ж місяці допоможуть повернути довіру суспільства до цієї установи", - сказав Гончарук.

Він закликав нового керівника НАЗК працювати не для галочки і запевнив у готовності уряду сприяти та усіляко допомогати у роботі агентства.

Прем'єр-міністр зазначив, що корупція вже багато років є однією з найважливіших проблем, тому уряд приділяє велику увагу боротьбі з цим негативним явищем.

На засіданні КМУ присутні посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін а також постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з Законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", який набув чинності 18 жовтня, повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) достроково припинені, новий глава агентства повинен був бути обраний до 18 грудня.

20 жовтня Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови НАЗК на Наталію Новак. 16 грудня комісія з відбору кандидатів на посаду голови НАЗК повідомила, що у конкурсі на зайняття цієї посади переміг прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури Олександр Новіков.