У Кабміні представляють нового голову НАЗК

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Кабміну представляє нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми сьогодні маємо завершити підготовчу частину перезавантаження НАЗК і прийняти рішення про обрання та призначення пана Олександра Новікова на посаду голови цього органу”, - сказав Гончарук.

За його словами, корупція вже багато років є однією з найважливіших проблем, тому уряд приділяє велику увагу боротьбі з цим негативним явищем.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", який набув чинності 18 жовтня, повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) достроково припинені, новий глава агентства повинен був бути обраний до 18 грудня.

20 жовтня Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови НАЗК на Наталію Новак. 16 грудня комісія з відбору кандидатів на посаду голови НАЗК повідомила, що у конкурсі на зайняття цієї посади переміг прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури Олександр Новіков.