У чиновника-підприємця конфіскували понад ₴200 тисяч — НАЗК

Чиновника Васильківської РДА, який займався підприємницькою діяльністю у статусі ФОПа, оштрафували на 5,1 тисячі гривень з конфіскацією доходу в розмірі 238,7 тисячі.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції у Facebook.

"За протоколом НАЗК суд встановив у діях посадовця порушення обмеження щодо сумісництва. Постановою Васильківського міськрайонного суду Київської області начальника групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти Васильківської РДА, який займався підприємницькою діяльністю у статусі фізичної особи-підприємця, визнано винним у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Київський апеляційний суд залишив зазначену постанову без змін.

Таким чином, до посадовця застосували стягнення у вигляді штрафу ₴5,1 тисячі з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності (238,7 тисячі).