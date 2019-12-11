Працівники НАЗК “нишпорили” у деклараціях топ-чиновників — агентство звернулося до правоохоронців

Національне агентство з питань запобігання та протидії корупції звернеться до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальної справи за фактом несанкціонованого втручання працівників агентства у Реєстр декларацій.

Про це заявила виконувач обов’язків голови НАЗК Наталя Новак під час свого виступу на конференції 11 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Працівники НАЗК входили у реєстри, оскільки вони як уповноважені особи мали ключі від них і дивилися, на жаль, декларації не тільки тих, по кому було прийнято рішення (про перевірку - ред.), а й інші декларації людей з високими посадами. І зараз ми готуємо подання для порушення кримінальної справи за можливе використання персональних даних", - сказала вона.

Новак розповіла, що володіє інформацією про те, що деякі керівники агентства доручали працівникам входити у Реєстр декларацій і дивитися "що у кого є". "І потім невідомо, як вони використовували ці дані", - зазначає посадовець.

При цьому Новак зауважила, що у НАЗК не розроблено спеціального положення, яке чітко регламентувало б хто, чому і на яких підставах може входити до реєстру декларацій.

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В.о. керівника НАЗК запевнила, що агентство має намір "заповнити цю прогалину". Новак наголосила, що працівники агентства повинні заходити у Реєстр декларацій контрольовано і щоб про це було відомо керівництву. "Кожна людина повинна бути впевнена, що її дані не з’являться в широкому користуванні й не будуть продані", - резюмувала посадовець.