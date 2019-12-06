НАЗК готується до перевірки декларацій розвідників
Про це повідомляє пресслужба агентства.
"У Національному агентстві проводяться заходи щодо ухвалення окремих порядків подання декларацій особами, які здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну та контррозвідувальну діяльність. З метою подальшої державної реєстрації Національне агентство запропонувало керівникам силових відомств погодити відповідні проєкти порядків", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК відмітили, що т.в.о. голови НАЗК Наталія Новак звернулася до голови СБУ, директора НАБУ, начальника УДО, міністра внутрішніх справ, голови Нацполіції, голови Служби зовнішньої розвідки та керівників інших відомств з пропозицією провести робочу нараду з метою прискорення опрацювання та погодження вказаних проєктів нормативно-правових актів.
В агентстві також наголосили, що Кабінет міністрів має забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", та приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.