ВР збирається перевести фінансові звіти партій у "цифру"

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції".

Його підтримали 305 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт спрямований на розв'язання проблем, пов’язаних з правовим регулюванням діяльності політичних партій, які виникли у зв’язку із застосуванням закону "Про політичні партії в Україні" на практиці, зменшення функціонального навантаження на представників партій, відповідальних за підготовку та подання фінансових звітів партій до НАЗК, підвищення ефективності здійснення НАЗК своїх контрольних повноважень у сфері фінансування політики, створення умов для впровадження ефективного незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю за фінансуванням діяльності партій та використанням ними коштів.

Законопроєктом передбачається внесення низки змін до Закону України "Про політичні партії в Україні".

Проєкт передбачає заміну "паперової" фінансової звітності партій електронною. Після створення та запуску НАЗК електронної системи звітності, уповноважені представники партій матимуть можливість заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАЗК та подавати їх до НАЗК засобами відповідної електронної системи. Це дозволить зменшити навантаження на представників партій, відповідальних за складання і подання фінансової звітності.

З метою спрощення процедури складання фінансової звітності партій і запобігання виникненню неоднозначних тлумачень, пов’язаних з віднесенням фінансової інформації до тих чи інших розділів фінансового звіту, законопроєктом пропонується визначити загальну структуру звітів та принципи відображення фінансової інформації у відповідних розділах фінансових звітів.

Пропонується вилучити норму чинного закону "Про політичні партії в Україні", яка передбачає обов’язковість заповнення та подання до банків донорами партій заяв про відповідність здійснюваних внесків на підтримку партій встановленим обмеженням щодо розміру та джерел відповідних внесків.

Проєктом також передбачена можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, у тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Проєкт пропонує виключити із закону "Про політичні партії в Україні" положення, згідно з яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, які мають непогашений податковий борг – незалежно від розміру такого боргу, а також положення чинного закону, за яким здійснення внесків заброняється юридичними особами, бенефіціарами яких є народні депутати та депутати місцевих рад.

Законопроєктом пропонується чітко визначити предмет внутрішньопартійних фінансових аудитів і незалежних зовнішніх фінансових аудитів партій, що сприятиме належній верифікації фінансової звітності перед її перевіркою НАЗК.