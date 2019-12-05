Рада підтримала підпорядкування "тарифної" комісії уряду

ВР схвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг" авторства голови парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрія Геруса.

Законопроєкт з реєстраційним номером №2490-1 підтримали 262 депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до законопроєкту, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, стане постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом міністрів України. Таким чином, регулятор втрачає статус незалежного державного колегіального органу, що був закріплений у попередній версії закону про НКРЕКП.

Однак автори проєкту запевняють, що "достатній рівень самостійності і незалежності регулятора відповідно до положень Угоди про асоціацію з ЄС та директив ЄС" буде збережено, крім того, зміна статусу НКРЕКП була підтримана Енергетичним співтовариством.

"Законопроєкт спрямований на приведення у відповідність до вимог Конституції України, деяких норм закону про НКРЕКП на підставі рішення суду... Відбулися консультації по цьому законопроєкту з Енергетичним співтовариством. Воно надало свій позитивний коментар. Така версія законопроєкту не суперечить європейським правилам", - сказав Герус під час представлення проєкту закону.

Також був змінений статус і порядок формування конкурсної комісії, яка формує склад регулятора.

Трьох членів комісії подає профільний комітет Верховної Ради, ще по одному - міністерства, які займаються енергетикою та житлово-комунальним господарством. Раніше до комісії входили представники парламенту, уряду та президента.

У разі ж неправомочності регулятора, тимчасових членів комісії на вакантні посади призначатиме уряд, а не президент.

На думку депутатів, такий порядок прибере "непритаманний президентові" вплив на енергетичного регулятора.

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Ухвалений документ є альтернативним до законопроєкту №2490 авторства Олексія Кучеренка.

Як повідомлялося, Конституційний суд визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Зокрема, суд дійшов висновку, що президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, підписавши указ про створення НКРЕКП, оскільки Основний Закон не наділяє його таким правом.

Окрім того, Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.