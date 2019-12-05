Рада схвалила "антирейдерські" зміни до Земельного кодексу

За ухвалення закону проголосували 362 народних депутати.

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, представляючи документ, зазначив, що закон дозволить комплексно протидіяти рейдерству та на законодавчому рівні створить дієві запобіжники для протидії протиправному захопленню земельних ділянок.

Голова комітету зауважив, що в разі запровадження закону державний реєстр і державний кадастр будуть в автоматичний спосіб обмінюватися інформацією.

Також цей закон зобов’язує оцифрувати усі наявні у Держгеодастрі відомості про раніше видані державні акти та зареєстровані договори оренди і в максимально стислі терміни внести ці дані до кадастру.

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За словами голови комітету, законом вводяться запобіжники щодо підробляння документів нотаріального типу.

Сольський нагадав, що закон про протидію рейдерству було ухвалено в першому читанні попереднім складом парламенту і подякував авторам за плідну роботу над законом.