В Україні створять Фонд часткового кредитування землі

Кабінет міністрів ухвалив план здешевлення кредитів для купівлі землі сільськогосподарськими товаровиробниками; зокрема, передбачено створення Фонду часткового кредитування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Одним із пріоритетів уряду визначено запровадження обігу сільськогосподарської землі з 1 жовтня 2020 року. При цьому важливо забезпечити здешевлення кредитів для малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників та збільшення їхньої доступності. Саме тому 29-го вересня уряд ухвалив відповідну концепцію, а в середу 4 грудня визначив чіткий план заходів для досягнення поставленої мети", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, розпорядженням передбачається "створення Міністерством економіки Фонду часткового кредитування землі, законопроєкт про який буде подано до парламенту вже в грудні 2019 року". Крім того, у першому кварталі 2020 року має бути визначено порядок компенсації відсоткової ставки за кредитами на купівлю землі та розмір такої компенсації.

Зазначені у документі заходи дозволять створити передумови для запуску повноцінного обігу землі сільськогосподарського призначення, а також дозволить малим сільськогосподарським товаровиробникам отримати дешеві кредитні ресурси для купівлі земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі, яким, зокрема, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні.